Alla multisala Megaplex Stardust di Tortona, grazie al Circolo del Cinema, in questo periodo di tempo, è possibile vedere “Zombieland – Doppio colpo” a prezzo ridotto.

Il prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Le serate presso il Megaplex Stardust di Tortona sono organizzate in collaborazione con CNC (Centro Nazionale Cortometraggio).

Prima delle proiezioni sarà possibile rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione in corso o iscriversi all’Associazione.

Zombieland – Doppio colpo

Zombieland: Double Regia: Ruben Fleischer. Attori: Emma Stone , Woody Harrelson , Jesse Eisenberg , Abigail Breslin , Zoey Sceneggiatura: Rhett Reese, Paul WernickDeutch , Rosario Dawson , Bill Murray , Avan Jogia , Dan Aykroyd , Thomas Middleditch , Luke Wilson. Produzione: Columbia Pictures Corporation, Pariah. Distribuzione: Sony Pictures Italia / Warner Bros. Pictures Italia. Paese: USA, 2019. Durata: 99 min. Genere: Avventura, Commedia, Horror, Azion e

Zombieland: Doppio Colpo , il film diretto da Ruben Fleischer, è il sequel del film cult Benvenuti a Zombieland del 2009. Sono trascorsi dieci anni da quando Columbus ( Jesse Eisenberg ), Tallahassee ( Woody Harrelson ), Wichita ( Emma Stone ) e Little Rock ( Abigail Breslin ) si sono incontrati, creando uno strambo nucleo familiare senza legami di sangue. Il gruppo si è trasferito nel cuore degli Stati Uniti, a Washington, e di preciso nella Casa Bianca, che ormai abbandonata è divenuta la loro base operativa. Qui vivono come una vera famiglia, continuando ad abbattere qualsiasi zombie si trovino davanti, nonostante le creature si siano evolute rispetto a quelle del primo film; ora sono divisi in tre tipologie: gli stupidi Homer, Hawking (quelli intelligenti) e, infine, la più micidiale, i Ninja.

Ma nel loro cammino non si imbatteranno soltanto nei zombie, infatti Tallahasse e compagnia incontreranno anche altri esseri umani, sopravvissuti all’epidemia e alla carneficina dei non morti. Tra questi ci sono la bionda Madison ( Zoey Deutch ), che creerà scompiglio tra Columbus e Wichita, e la coppia formata da Albuquerque ( Luke Wilson ) e Flagstaff ( Thomas Middleditch ), molto simili a qualcuno che il gruppo ammazza-zombie conosce bene.