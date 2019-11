In segno di cordoglio per i tre Vigili del Fuoco che hanno perso la vita nell’esplosione di una palazzina a Quargnento, l’Amministrazione comunale ha disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta o abbrunate sugli edifici comunali, degli enti pubblici ed edifici scolastici di ogni ordine e grado fino alla giornata di domani, venerdì 8 novembre. L’Amministrazione comunale, inoltre, invita gli esercizi commerciali e le attività economiche ad abbassare le serrande e osservare un minuto di silenzio in occasione dell’inizio delle esequie funebri che saranno celebrate domani, venerdì 8 novembre, alle ore 11 nel Duomo di Alessandria.

Ufficio stampa Comune di Novi Ligure