Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Chiusura Natale e Capodanno. Ingresso alla Pinacoteca gratuito. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Tortona: in corso Leoniero, 8 ore 14:45 Circolo di Lettura torneo di burraco con ricavato destinato alla valorizzazione del sito FAI a Recanati – offerta partecipazione €15 – info e prenotazione cell. 3357808598, 3355637183 – organizza FAI Tortona

Tortona: alle 16,30 al teatro civico per la rassegna “Assoli” Arlecchino e dolce Maranna ovvero la truffa del Capitano Latrouffe – Compagnia Paolo Papparotto (TV) burattini tradizionali veneti della Commedia dell’arte su baracca grande con canale e vera di pozzo – ore 14.30 Palazzo Guidobono – I Laboratori di NAT con Natale Panaro Arlecchino e Colombina pupazzetti con bocca mobile

Tortona: via Emilia per tutto il giorno “Cantarà e Catanaj” mercatino dell’antiquariato e delle cose vecchie

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Chiusura Natale e Capodanno. Ingresso alla Pinacoteca gratuito. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.