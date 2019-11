Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

A Novi Ligure, davanti al bar dell’ospedale Ospedale alle 11,50 una donna di 38 anni è caduta dalla bicicletta. E’ stata ricoverata in ospedale con ferite guaribili in circa un mese.

A Valenza, davanti al bar Dante verso le 12,30 una donna di circa 60 anni è stata investita. Suil posto l’ambulanza del 118 che l’ha trasportata sempre all’ospedale di Alessandria per un trauma cranico.

A Gamalero, alla frazione San Rocco, vero le 8,50 un uomo di 59 anni è caduto dal tetto, è stato trasportato con elisoccorso all’ospedale di Alessandria e ricoverato in prognosi riservata.

Molto lavoro per il 118 oggi, in provincia di Alessandria.

Tre gravi fatti di cronaca oggi in provincia di Alessandria