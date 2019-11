Da restarci per ore, estasiati a guardare i tanti particolari delle bellissime costruzioni realizzate coi mattoncini Lego da appassionati provenienti da tutto il nord Italia che espongono le loro creazioni.

Adulti che tornano bambini e bambini che rimangono ore a giocare: chi nell’apposita sala attrezzata con ingresso ad offerta libera (quindi anche gratis) chi invece prende d’assalto il maxi bancone con milioni di pezzi lego e costruisce il suo giocattolo. Bambini che appassionati dai mattoncini si siedono in terra e costruiscono.

Questo è “Tortona Brick” la splendida manifestazione che ha aperto i battenti oggi pomeriggio e che rimarrà aperta fino a domenica sera.

Single, sposati o genitori, se volete passare un pomeriggio o una parte di esso in maniera diversa non dovete farvi assolutamente mancare una vista all’ex Museo orsi di Tortona, in via Emilia dove si svolge questa manifestazione completamente gratuita, ma di altissimo spessore. le immagini che pubblichiamo in questo articolo solo solo una minima parte di ciò che si può apprezzare e comunque non rendono assolutamente l’idea della portata dell’evento.

Domani o al più tardi lunedì, quando la manifestazioni sarà conclusa cercheremo di dare altro spazio pubblicando nuove immagini, ma la bellezza di questa manifestazione è vedere da vicino i tanti particolari delle singole costruzioni, l’amore con cui gli espositori hanno realizzato le loro costruzioni e l’emozione che prova il visitatore nel vederle: splendide tutte ma alcune forse più di altre, a seconda dei gusti.

La rassegna Tortona Brick è aperta domenica 17 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 14:45 alle 19, non perdetela.

Di seguito alcune immagini, domani il resto, coi volti degli espositori e le loro opere.

Guerre stellari – La battaglia di Hoth

Il villaggio di Babbo Natale – 110 mila pezzi

La sala gioco