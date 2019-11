“Un filo di luce” che dà il titolo alla mostra che l’artista Friulana Manuela Toselli, porta per la prima, nella sala “R. Falchi” al Palazzo del Parco di Diano Marina, a cura della Civiero Art Gallery e con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina, ha una doppia lettura, sia formale che concettuale.

“Un filo di luce” indica una visione limitata ad uno spazio circoscritto, in cui lo spettatore è invitato ad entrare, a prenderne parte e conoscenza, è una parte di quel buio universale che viene rivelato dalla luce della ragione attraverso la forma delle opere che l’artista ci propone, in ogni ciclo di lavoro presentato per questo progetto, e contemporaneamente è la descrizione formale del medium da cui tutto ha avuto origine, ovvero il filo di seta, un filo che la luce la cattura e la rimanda al tempo stesso.

La seta è il medium che l’artista Manuela Toselli utilizza da molti anni. Un materiale affine con l’indagine del suo lavoro che tocca corde legate all’analisi e alle relazioni fra individui, raccontate e sintetizzate in prima persona dall’artista stessa.

Orario: dal martedì al sabato dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00Luogo: Palazzo del Parco – Sala Mostre e Convegni “R. Falchi”