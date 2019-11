Arriva il maltempo ma anche se dovesse nevicare la città di Tortona è pronta. In questi giorni, infatti, è stata aggiudicata in via definitiva la procedura di affidamento per il “Servizio sgombero neve e antigelo – stagione invernale 2019-2020″

Ad aggiudicarsi il servizio è stata Impresa Torti Pietro & Torti Andrea con sede in via Giancarlo Pernigotti 10 a Tortona offerente un ribasso percentuale del 26,54% sulla cifra a base di gara che era di 53.254 euro.