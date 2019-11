Ricerca per:

Al via in questi giorni un nuovo concorso indetto da Simecom, la società fornitrice di gas ed energia elettrica a tanti tortonesi. Il concorso si intitola “La Potenza di un attimo” e si basa sul fatto che nulla è fermo: il movimento è e crea energia. L’energia di un momento dura poco: catturala.