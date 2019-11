Si terrà sabato 9 novembre,presso il salone dei Frati francescani in viale Rimembranza a Novi, inizio ore 21.15, un evento benefico organizzato dal gruppo alpini di Novi, con la rappresentazione intitolata “Torno presto, papà” da parte della compagnia “I Semiseri” di Pozzolo. Ingresso ad offerta con il ricavato devoluto al centro di Ascolto Caritas di Novi. “Torno presto, papà” è una commedia agrodolce in due atti, scritta dall’autore romano Luca Franco e portata in scena dalla compagnia “I Semiseri” di Pozzolo con la regia di Vittorio Cordone.

La commedia è stata già recitata due volte ed in entrambe le volte davanti ad un notevole pubblico che l’ha seguita con grande entusiasmo e partecipazione. La prima volta sabato 8 giugno al teatro “Perosi” di Pozzolo, l’8 luglio la seconda volta, sempre a Pozzolo nell’ambito della rassegna estiva “Note d’estate” organizzata dal comune di Pozzolo. La vicenda racconta di alcuni anziani ospiti di una casa di riposo, gli spassosi ed al tempo stesso tristi dialoghi che si svolgono fra di loro, i botta e risposta con alcune infermiere un poco particolari, la loro voglia di amare anche in età avanzata. Gli anziani sono rappresentati da Giancarlo Goggi (Salvatore), Anna Mugavero (Concetta), Rosa Inverardi (Maria), Mauro Corridore (Alfredo), Daniela Semino (Filomena), Alessandra Marchisio (Teresa) Monica Daniele (Dora) mentre le infermiere sono Angela Russo (Jenny), Maura Marchisio (Sandy), Elena Salio (Randy). Luci e musiche di Cinzia Segala, suggeritrice Paola Vezzaro. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere alla sede del gruppo alpini, telefono 0143/745979; all’alpino Mario Marga, cellulare 3478828209, a Edoardo Persivale pure del gruppo alpini cellulare 3397381837

Maurizio Priano.