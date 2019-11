Ricerca per:

L’appuntamento è per sabato 16 novembre a partire dalle 16. Diversi gli appuntamenti: presentazione del libro “Storie” con l’autore Angelo Bottiroli, direttore del quotidiano online Oggi Cronanca, esibizione di Canto polifonico tradizionale con “I cantori dell’Oltrepo” e intervento di Paolo Rolandi​, poi c i sarà la presentazione dell’e-book online “Coi nostri strumenti: la tradizione delle Quattro Province dall’artigianato alla festa” con Claudio Gnoli e Paolo Rolandi.

Un pomeriggio presso la Biblioteca di Gremiasco per la la Giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari.