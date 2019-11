L’appuntamento con le festività natalizie a Casale Monferrato sarà sabato 30 novembre alle ore 18,00 in piazza Mazzini: sarà, infatti, dal centralissimo salotto della città che inizierà Si accendono le luci di un Natale scintillante.

E sarà proprio la simbolica accensione delle luminarie cittadine a dare il via al ricco programma di iniziative che si susseguiranno fino a gennaio 2020. Oltre quaranta appuntamenti, infatti, accompagneranno i festeggiamenti natalizi, tra mostre, concerti, esibizioni, eventi culturali ed enogastronomici, laboratori, visite guidate, pattinaggio sul ghiaccio, tombole, mercatini, trekking, fiaccolate: praticamente iniziative per tutti i gusti e per tutte le età.

«Le molte iniziative organizzate dal Comune, dalle associazioni e dagli enti casalesi – hanno sottolineato il sindaco Federico Riboldi e il vice sindaco, con la delega a Manifestazioni ed Eventi, Emanuele Capra – permetteranno di far trascorrere le prossime festività in città, scoprendo (o riscoprendo) le molte eccellenze presenti: dal commercio locale al teatro, dalle proposte culturali a quelle artistiche, fino ad arrivare alla sempre apprezzata enogastronomia. Un grazie va quindi a tutti coloro che col proprio impegno regaleranno a tutti una città ricca di appuntamenti, colorata, festosa e, soprattutto, piena di gioia».

Il via, come detto, sarà sabato 30 novembre alle ore 18,00, quando saranno accese le luci di Natale con l’accompagnamento musicale del quintetto Gli Ottoni Matildici, che si esibiranno nelle vie del centro vestiti da Babbo Natale, con distribuzione di cioccolata e tè a cura della Croce Rossa Italiana – Comitato di Casale Monferrato.

«Anche quest’anno – ha spiegato il vice sindaco Emanuele Capra – le luminarie di piazza Mazzini e delle vie del centro sono gentilmente offerte da Energica che, con il progetto Guarda in su!, illuminerà di nuovo la città al meglio. Un sentito grazie va quindi a Energica e ai commercianti che hanno contribuito affinché le belle e originali luci natalizie siano un segno distintivo di Casale Monferrato». Il Comune, oltre ad aver scelto gli addobbi luminosi di piazza Mazzini, si occuperà delle luminarie e degli alberi di Natale delle frazioni e all’ingresso della città.

E per entrare subito nello spirito natalizio, già sabato ci si potrà scatenare sull’ormai tradizionale pista del ghiaccio allestita proprio in piazza Mazzini. Durante la giornata non mancheranno comunque altri eventi, come l’inaugurazione di due mostre al Castello del Monferrato (Mosaico alle ore 17,00 e Rebirth alle ore 17,30), mentre a San Germano la parrocchia organizza dalle ore 15,30 la seconda edizione di L’ugola d’oro.

Il programma completo delle iniziative che si svolgeranno a Casale Monferrato e nei Comuni del territorio lo troverete qui allegato e sarà disponibile (in continuo aggiornamento) alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/natale2019 a partire dai prossimi giorni.