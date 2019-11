Ricerca per:

Nei bacini medi e grandi del ponente, della valle Stura dell’entroterra savonese fino alla val Bormida, allerta ROSSA fino alle 15 di domani, domenica, 24 novembre (bacini piccoli ARANCIONE), poi GIALLA fino alle 21. Lungo la costa da Spotorno a Camogli, in val Polcevera e alta val Bisagno allerta ROSSA fino alle 12 di domenica, quindi GIALLA fino alle 18. A levante allerta GIALLA fino alle 6 di domenica. Nei bacini piccoli e medi dell’entroterra di levante allerta ARANCIONE fino alla mezzanotte (GIALLA nei bacini grandi), quindi GIALLA fino alle 8 di domenica