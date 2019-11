Le piogge iniziano ad attenuarsi ma nel tortonese diversi i danni prpvocati dal maltempo.

Questa la situazione alle 8 di oggi, lunedì 25 novembre secondo l’Arpa e la Protezione Civile:

COMUNE DI SANT’AGATA FOSSILI: sono in corso le attività di riparazione della condotta che alimenta il serbatoio comunale. Non appena possibile comunicheremo il ripristino delle normali condizioni di fornitura. Si avvisa sin d’ora che alla ripresa del servizio potranno verificarsi fenomeni di torbidità. In via sostitutiva è stato approntato un servizio di fornitura alla popolazione a mezzo cisterna.

COMUNE DI GARBAGNA: permangono problemi nell’erogazione del servizio idropotabile. Valori di torbidità in rete: 1.39 NTU, Cloro residuo: 0.05 mg/l (è stata effettuata un’attività di incremento della clorazione)

COMUNE DI AVOLASCA: permangono problemi nell’erogazione del servizio idropotabile. Valori di torbidità in rete: 2.14 NTU, Cloro residuo: 0.39 mg/l

COMUNE DI CERRETO GRUE: permangono problemi nell’erogazione del servizio idropotabile. Valori di torbidità in rete: 3.67 NTU, Cloro residuo: 0.18 mg/l. Situazione non conforme. Effettuata richiesta di emissione ordinanza per uso non potabile

COMUNE DI CASTELLANIA: dalle verifiche effettuate dai tecnici in campo non risultano in corso problemi nell’erogazione del servizio idropotabile. Le manovre effettuate hanno consentito di chiudere l’alimentazione al serbatoio di distribuzione evitando fenomeni di torbidità nell’erogazione del servizio

COMUNE DI CAREZZANO: dalle verifiche effettuate dai ns tecnici in campo non risultano in corso problemi nell’erogazione del servizio idropotabile. Le manovre effettuate hanno consentito di chiudere l’alimentazione al serbatoio di distribuzione evitando fenomeni di torbidità nell’erogazione del servizio

COMUNE DI FABBRICA CURONE: acqua non potabile. Inoltre, alcune frazioni tra Bric Berton e Ponzone sono senz’acqua.