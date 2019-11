 Domenica 22 marzo: Carlo Lucarelli presenta il suo ultimo libro in uscita. Dialoga con l’autore il Dirigente Scolastico Luca Ronco dell’istituto Ruffini di Imperia.  Domenica 29 marzo: Andrea Tarabbia , vincitore Premio Campiello 2019, presenta Madrigale senza suono, Ed. Bollati Borighieri. Dialoga con l’autrice la prof.ssa Emanuela Rotta del Liceo Vieusseux di Imperia. SANREMO (ore 17,00 – Palafiori, Centro Congressi)  Sabato 11 gennaio , in occasione della giornata dedicata al Liceo Classico, la professoressa Cristina Dell’Acqua , vicepreside e scrittrice, presenta Una Spa per l’anima , Ed. Mondadori. Dialoga con l’autrice la prof.ssa Patrizia Milanese del Liceo Cassini di Sanremo.  Domenica 23 febbraio: Corrado Augias presenta Il grande romanzo dei Vangeli . Dialoga con l’autore il prof. Giorgio Durante del Liceo Vieusseux di Imperia.  Domenica 15 marzo: Melania Mazzucco , vincitrice Premio Strega, presenta L’Architettrice, Ed. Einaudi. Dialoga con l’autrice la prof.ssa Stefania Sandra, vicepreside del Liceo Cassini di Sanremo.  Domenica 19 aprile: Ferruccio De Bortoli presenta Ci salveremo , Ed. Garzanti. Dialoga con l’autore la Dirigente Scolastica Anna Maria Fogliarini dell’Istituto Comprensivo di Sanremo Levante, di Arma e di Taggia.  Sabato 9 maggio: Enrico Galiano presenta il suo prossimo libro in uscita. Dialoga con l’autore il Prof. Luciano Leone del Liceo Cassini di Sanremo. OSPEDALETTI (ore 17:00 – Biblioteca e “La Piccola”)  Sabato 15 febbraio: Annalisa Ambrosio presenta Platone – Storia di un dolore che cambia il mondo, Ed. Bompiani. Dialoga con l’autrice Loretta Marchi, già Responsabile Musei e Biblioteca di Sanremo.  Venerdì 6 marzo: Annarita Briganti , in occasione della festa della donna, presenta Alda Merini, l’eroina del Caos, Ed. Cairo. Dialoga con l’autrice la Prof.ssa Emanuela Rotta del Liceo Vieusseux di Imperia. Al mattino incontro con gli studenti presso il Liceo Vieusseux di Imperia.  Domenica 26 aprile: Ludovica Casellati presenta La bici della felicità . ​Dialoga con l’autore l’ingegnere e ciclista Stefano Puppo. SASSO DI BORDIGHERA (presso il giardino di Irene Brin)  Sabato 30 maggio: – ore 10:30-12:30 e 14:00-16:00: laboratorio di scrittura sensoriale: Parole Petali e Profumi, a cura della prof.ssa Emanuela Rotta del Liceo Vieusseux di Imperia. – ore 16:30: Irene Soave presenta Galateo per ragazze da marito, Ed. Bompiani. Dialoga con l’autrice la Prof.ssa Lucinda Buja. Gli incontri con gli autori saranno intervallati da momenti musicali grazie alla collaborazione con l’ Associazione San Giorgio Musica di Cervo, con il Centro Studi Musicali di Imperia e con la Band “Aula 73” dell’Istituto Ruffini di Imperia. Si consolida una sempre più incisiva collaborazione tra l’ Associazione Cumpagnia du Servu e alcuni Istituti scolastici della Provincia, Istituto Comprensivo Sanremo Levante, Istituto Ruffini di Imperia, Istituto Colombo di Sanremo, Liceo Cassini di Sanremo, Ipsia di Imperia e Liceo Vieusseux di Imperia, Istituto Comprensivo di Diano Marina.