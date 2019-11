Alla multisala Megaplex Stardust di Tortona, grazie al Circolo del Cinema, in questo periodo di tempo, è possibile vedere “Midway” a prezzo ridotto.

Il prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Le serate presso il Megaplex Stardust di Tortona sono organizzate in collaborazione con CNC (Centro Nazionale Cortometraggio).

Prima delle proiezioni sarà possibile rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione in corso o iscriversi all’Associazione.

Midway



Regia: Roland Emmerich. Sceneggiatura: Wes Tooke. Fotografia: Robby Baumgartner. Montaggio: Peter R. Adam. Musiche: Harald Kloser, Thomas Wanker

Attori:Woody Harrelson, Luke Evans, Dennis Quaid, Ed Skrein, Patrick Wilson, Mandy Moore, Alexander Ludwig, Nick Jonas, Darren Criss, Aaron Eckhart, Jake Manley, James Carpinello, Jake Weber, Tadanobu Asano, Matthew MacCaull. Produzione: AGC Studios, Centropolis Entertainment, Entertainment One, RuYi Media, Starlight Culture Entertainment Group, Street Entertainment, The Mark Gordon Company. Distribuzione: Eagle Pictures. Paese: USA, Cina, 2019. Durata: 138 min. Genere: Azione, Drammatico, Guerra.



Midway , il film diretto da Roland Emmerich, racconta la vera storia della Battaglia navale delle isole Midway, combattuta nel Pacifico da giapponesi e americani fra il 4 e il 6 giugno del 1942, punto di svolta cruciale della Seconda Guerra Mondiale. Segue le eroiche e atroci imprese dei leader e dei soldati americani che, grazie ai loro incredibili sacrifici, hanno dato una svolta all’andamento di una battaglia che aveva un finale già segnato. Il film racconta l’evento dal punto di vista degli aviatori e dei marinai americani, che hanno fatto leva sulla loro forza d’animo e sul coraggio per superare ogni ostacolo per consegnare alla storia questa eroica impresa.



Anni prima dell’inizio del conflitto, l’addetto navale dell’ambasciata americana a Tokyo Edwin T. Layton ( Patrick Wilson ) incontra il maresciallo della Marina Imperiale giapponese, Isoroku Yamamoto, che lo informa che il suo Paese agirà contro gli Stati Uniti se le loro forniture di petrolio verranno minacciate. È il mattino del 7 dicembre 1941 quando il Giappone decide di passare dalle parole ai fatti e colpisce la base navale americana di Pearl Harbor con la sua flotta, decimando quella nemica. Questo violento e tragico attacco porta gli USA a entrare nella Seconda guerra mondiale.

L’ammiraglio Cheter Nimitz ( Woody Harrelson ) assume il comando della flotta statunitense nel Pacifico, ormai notevolmente ridotta. Con pochi uomini e armi insufficienti, l’esercito americano sembra in una posizione bellica del tutto nefasta. Ha un solo asso nella manica: l’intelligence e una forte brama di rivalsa.

L’ammiraglio Nimitz collabora a stretto contatto con Layton, ora tenente della Marina e incaricato di interpretare e decodificare i messaggi giapponesi. Nell’aprile 1942, dopo che Jimmy Doolittle ( Aaron Eckhart ) idea un piano ben congegnato, i bombardieri americani fanno incursione nei cieli di Tokyo, in risposta all’offesa subita a Pearl Harbor; il messaggio che passa è lampante: avrebbero combattuto fino alla fine con tutte le loro (poche) forze. Nel frattempo il team di crittografia intercetta alcuni messaggi nipponici riguardanti un prossimo attacco. Layton, convinto che l’obiettivo sia l’atollo di Midway, ne parla con Nimitz, ma quest’ultimo riceve da Washington risposte contrarie alla teoria del tenente…