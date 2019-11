Evento speciale Incontro con il regista Mercoledì 27 novembre ore 20,30

IRA diMauro Russo Rouge

Megaplex Stardust – Tortona

IRA – Il film è stato presentato al 42° Denver Film Festival, 36° Festival del Cine de Bogotà, 17° Ravenna Nightmare Film Fest. E’ il terzo lungometraggio di Mauro Russo Rouge, ideatore e direttore artistico del Torino Underground Cinefest.



Un ragazzo incontra una ragazza. Lui lavora ai mercati, lei invece è una prostituta di strada. Tra i due nasce una fortissima complicità. Sullo sfondo, una metropoli fatiscente e desolata.



E’ un film indipendente realizzato con attori presi dalla strada. Catapultati in un processo creativo poco ortodosso e sperimentale. Il regista li ha pedinati costantemente per settimane cercando di carpire situazioni reali, senza filtri. Si è introdotto all’interno di luoghi in cui il film è ambientato, in modo furtivo, con una troupe ridotta e con la volontà di filmare la verità dei due protagonisti e di coloro che li circondano.



“IRA è stato realizzato senza l’ausilio di una sceneggiatura. Mai scritto e tanto meno pensato. E’ nato per caso e non l’avrei mai finito se avessi dovuto gestire dei veri attori”. (Mauro Russo Rouge)