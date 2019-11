Si terrà alle 10,45 di mercoledì 27 novembre a Casale Monferrato la cerimonia per il giuramento degli Allievi Agenti della Polizia di Stato A. Cardinale di Alessandria. Un evento particolarmente significativo che vedrà protagonisti gli allievi del 206° corso che, dopo la lettura della formula del giuramento, grideranno all’unisono il « Lo giuro! ». « Un evento che ho fortemente voluto e quindi ospitare nella nostra piazza Mazzini questo prestigioso e toccante evento è per me, e per tutta la città, un onore – ha spiegato il sindaco Federico Riboldi – Dopo moltissimi anni questa cerimonia si terrà lontano dal capoluogo di Provincia e questo non può che sottolineare come Casale Monferrato stia tornando centrale » E sul giuramento, il sindaco Riboldi ha voluto sottolineare: « Gli agenti che giureranno saranno i giovani e le giovani che vedremo poi impegnati quotidianamente sul nostro territorio, per la nostra sicurezza e per portare aiuto concreto a tutti noi. La città di Casale Monferrato sarà quindi presente con il proprio gonfalone per dimostrare la vicinanza e il ringraziamento a tutti gli Agenti della Polizia di Stato ». Il programma prevede alle ore 10,00 l’arrivo delle autorità in piazza Mazzini e alle ore 10,30 alla presenza del Vice Capo della Polizia di Stato, prefetto Alessandro Guidi, l’inizio della cerimonia con gli onori alla bandiera della Polizia di Stato, rappresentata dallo Stendardo del Reparto a Cavallo. Alle ore 10,45 è poi prevista la rassegna delle autorità con le allocuzioni e il giuramento degli allievi. La mattinata terminerà alle ore 11,15 con gli onori finali. In caso di avverse condizioni atmosferiche, la cerimonia si terrà al Palazzetto dello Sport.