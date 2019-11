Martedì 5 Novembre 2019 alle ore 16.00 , presentazione delle iniziative previste al Centro famiglia “Famiglie 2.0” ” di via Robotti n. 9 presso l’Asilo nido Comunale Girasole. Il Centro Famiglia “Famiglie 2.0” si inserisce nell’ambito delle azioni promosse dall’ Amministrazione Comunale e dalla Cooperativa Sociale Azimut all’interno del progetto “ Alleanze Educative ” selezionato dall’Impresa Sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. E’ uno spazio rivolto a famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, accogliente, invitante, che desidera offrire supporto alle famiglie nella funzione genitoriale e permettere ad adulti e bambini di avere spazi qualitativi d’incontro e di crescita della relazione. A partire dal mese di novembre, le attività del Centro Famiglia entreranno nel vivo con un calendario di incontri con esperti a disposizione dei genitori nell’affrontare temi centrali nello sviluppo del bambino, dall’educazione alle emozioni all’importanza del gioco e del movimento e con la disponibilità di un spazio d’ascolto gratutito attivo tutti i martedì mattina (8.30 – 10.00). Lo spazio d’ascolto si caratterizza come un luogo privilegiato di ascolto dell’adulto che affronta la complessità di essere genitore, sostenendolo e accogliendolo nel riconoscimento delle difficoltà educative e nell’individuazione di possibili risorse e soluzioni attraverso momenti più o meno formali di chiacchiere con altri adulti, nella condivisione della propria esperienza come genitore, nel confronto con gli operatori presenti, attraverso incontri individuali e momenti di coinvolgimento e partecipazione attiva. Il calendatio degli incontri sarà il seguente: martedì 12 novembre h 16.30 : Q uando in famiglia arriva un bambino, irrequietezza, capricci, notti insonni e la coppia? Martedì 19 novembre h 16.30 : mamma e papa’, due stili a confronto… e se la pensiamo in modo diverso?​Martedì 3 dicembre h 16.30 : capricci: istruzioni per l’uso. Tutte le attività proposte sono gratuite e si svolgeranno all’interno del Centro Famiglia. Per informazioni tel. 333 1972246 (Monica Milano – referente progetto) o inviare una mail areaprogettiazimut@gmail.com . Il progetto è stato selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON Il SUD. www.conibambini.org.