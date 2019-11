Pioggia battente in mezza Italia e anche nella nostra zona, ma se nel novese, acquese e ovadese la situazione non è delle migliori con diversi interventi dei Vigili del fuoco per strade allagate e decine di cantine sommerse dall’acqua a Tortona e dintorni a parte alcuni casi, la situazione, almeno fino alle 20 di martedì sera era ampiamente sotto controllo.

L’unico caso degno di nota, a parte qualche cantina invasa dall’acqua, si è verificato ieri sera, in una villa, in via Roma, nel Comune di Villaromagnano dove il seminterrato, a causa delle forti piogge, è stato invaso dall’acqua.

La pioggia era così battente che in breve tempo quasi mezzo metro di acqua ha allagato il seminterrato della villa tanto che i proprietari, a quanto apre anziani, sono stati costretti a chiamare aiuto chiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco di Tortona che sono giunti sul posto e in breve tempo grazie a un’idrovora sono riusciti a svuotare il seminterrato dall’acqua piovana.

I danni all’arredamento e agli impianti, però sono stati notevoli.

A parte alcune cantine allagate e un corto circuito ad un contatore in altri comuni della zona ma di poco conto, i pompieri tortonesi non segnalano interventi degni di nota.

Per fortuna.