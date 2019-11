Dalle ore 8.00 del 04/11/2019 fino a fine lavori (15 gg. ca. salvo imprevisti e condizioni metereologiche avverse) a causa del cantiere predisposto dalle società RETI S.r.l. e Gestione Acqua S.p.A. (Gruppo ACOS) sarà occupata la corsia di marcia che va da via Pietro Isola verso via Crispi (tratto compreso tra le vie San Marziano-Amendola e il vecchio sottopasso ferroviario). Rimarranno aperti i flussi di traffico per tutte le categorie di veicoli che dalla rotatoria di viale della Rimembranza vanno verso via Pietro Isola; il passaggio sotto la linea ferroviaria sarà deviato lungo il nuovo sottopasso (carreggiata opposta) con apposita canalizzazione. Non essendovi la misura in larghezza della carreggiata per garantire il doppio senso di circolazione, sarà interdetta la viabilità dei flussi da via Pietro Isola a via Amendola per tutte le categorie di veicoli. Per accedere alle vie Amendola, Monte Sabotino e San Marziano si dovrà utilizzare via Crispi provenendo da viale Rimembranza e dalla rotatoria dello Stadio. I veicoli che escono da via San Marziano potranno svoltare in direzione di via Pietro Isola o proseguire diritti verso Via Amendola/Via Monte Sabotino; una volta completato l’allaccio all’intersezione Crispi/San Marziano si potrà svoltare a sinistra in direzione dello Stadio.