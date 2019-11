Venerdì 8  INCONTRI CON L’ALPINISMO Presentazione del film “Fino alla fine dell’Everest” Presenta Davide Chiesa presso la Sala Convegni Kaim ano, Piazza M. Ferraris – ore 21,30 Info: Ufficio Cultura tel. 0144.770272 Sabato 9  I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA Inizia?va volta alla raccolta fondi a favore dell’A IRC Piazza Italia – dalle 9 alle 19​ Concerto degli YO YO MUNDI In occasione del Consiglio Nazionale dell’A.N.P.I. Palacongressi – ore 21.30. Ingresso libero Organizzato dall’Associazione A.N.P.I. di Acqui Ter me  Per la rassegna “CONCERTI ALLA SALA SANTA MARIA” – Sp azio classica CANZONI IN CHIARO SCURO e anteprima del nuovo disco : Corrado Coccia, piano e voce. Vito Silvestro, sax. Giampiero Nani, poesie Sala Santa Maria, Via Barone 3 – ore 21 (ingresso a d offerta libera fino ad esaurimento dei pos ) Organizzazione a cura dell’Associazione Anthesis – Info: 329.5367708