Nel corso di queste ore le ultime precipitazioni stanno lentamente abbandonando il nostro territorio. Saranno possibili isolati e radi piovaschi che non andranno ad influenzare la situazione attuale.

Il livello del fiume Bormida ad Alessandria è rientrato sotto la soglia di pericolo alle 3 di questa mattina e attualmente prosegue il repentino calo, di 3 metri sotto il colmo di piena raggiunto ieri a 9.39m. Il livello attuale si attesta a 6.31 metri.

Anche il Tanaro a Montecastello è in calo costante ed è prossimo a rientrare sotto la soglia di pericolo nel corso delle prossime ore. E’pertanto in fase di riapertura la SP80 all’altezza del Comune di Pietra Marazzi

Resta ancora costante il livello del Tanaro ad Alessandria intorno alla soglia di guardia: a monte il livello è ormai in calo sia ad Asti che alla sezione di misura di Masio per cui nelle prossime ore anche in città inizierà la discesa.

Rimangono circa 200 le persone sfollate ripartite tra vari comuni, 160 quelle isolate nei comuni di Cassinelle, Alice Bel Colle e Cassinelle; molti i disagi alle strade, sia per frane che per allagamenti, mentre sono 143 le disalimentazioni elettriche, ripartite anche qui su varie porzioni del territorio.

È ancora isolata località San Luca nel comune di Molare, per un totale di circa 60 abitanti, località Venturina nel Comune di Alice Bel Colle per un totale di 10 famiglie, Borgo Vercellino e località Bonanti per frana (rispettivamente 50 e 10 persone) e Borgata Torielli, nel comune di Acqui Terme (10 persone).

Si attende il passaggio della piena del Po nel nord della provincia.

Risultano essere circa 200, in totale, le persone evacuate o sfollate in provincia di Alessandria, così ripartite tra diversi comuni:

Acqui Terme: 114 persone;

Cremolino: 8 persone;

Ovada: 22 persone;

Prasco: 8 persone;

Alessandria: 10 persone;

Gavi: 3 persone;

Orsara Bormida: 14 persone;

Terzo d’Acqui: 8 nuclei familiari;

Visone: 2 persone;

Pareto: 5 persone;

Montechiaro d’Acqui: 3 nuclei familiari e 2 persone;

Morsasco: 2 nuclei familiari

Ricaldone: 5 persone

È stata altresì evacuata la caserma della Polizia Stradale di Acqui Terme.

Questo l’elenco criticità sulle strade della provincia di Alessandria aggiornato alle ore 08 del 25.11.2019

SP 31 del Monferrato di Chivasso chiusa dal Km 36+450 al km 39+050 (variante di Morano Po per viadotto in stato critico. Traffico deviato sulla SP25;

SP 141 – Frana tra Malvino e Cuquello

SP 151 – Chiusura in comune di Pozzolo Formigaro

SP 154 – Chiusura tra Novi Ligure e Basaluzzo dal km 0 al km 6+000;

SP 170 – Cedimento manto stradale al km 14+500 all’altezza del bivio per Capanne di Marcarolo

SP 179 – Chiusura ponte sul Torrente Orba dal km 0 al km 3 tra Predosa e Basaluzzo

SP 184 – Strada Rampina chiusa tra Castelspina e Portanova per allagamento sottopassaggio

SP 185 – Chiusura a Rocca Grimalda

SP 192 – Chiusura tra Sezzadio e Mantovana per allagamenti e per ponticello pericolante

SP 194 – Chiusura al km 2, Frazione Ricciotti di Rivalta Bormida per allagamenti

SP 197 – Chiusura nel comune di Montaldo Bormida per frana

SP 198 – Chiusura nel comune di Montaldo Bormida per frana al km 0

SP 201 – Chiusura in prossimità dell’abitato di Rivalta per frana in movimento che ostruisce carreggiata

SP 202 – Chiusura per frana

SP 205 – Chiusura tra Morbello e Visone

SP 207 – Isolata Olbicella per frana al km 4 prima della frazione San Luca

SP 209 – Chiusura al km 2+550 nel comune di Morbello

SP 210 – Chiusura ad Acqui Terme – località Palo, km 17+200; chiusura tra Cavatore e Ponzone per frana; chiusura tra Ponti e Cavatore

SP 212 – Chiusura al km 1+500 tra Ponzone e Malvicino

SP 220 – Chiusura della strada per frana al km 7+700 in comune di Spigno per frana

SP 221 – Chiusura per frana nel comune di Denice



SP 247 – Chiusura tra Quattordio e Masio per sottopasso

SS 334 – Chiusura tra Acqui e Cartosio dal Km 51 al km 41+600 località Colombaie

Strada delle Fontane – Rocca Grimalda chiusura fino a fine emergenza in via precauzionale

SP 456 – Aperta tra Ovada e Acqui; chiusura da Acqui verso Ricaldone; chiusura in comune di Cremolino al km 59 in località Cella per frana

Chiusa la ferrovia Acqui-Alessandria fino a martedì 26/11

Questo l’elenco dei guadi che sono chiusi in provincia di Alessandria:

Chiuso il guado del torrente Valla in Comune di Pareto:

Località Squaneto e guado Val San Ry su strada comunale Roboaro – Sbernera

Chiuso il guado sul fiume Bormida nel comune di Ponti;

Chiusi anche i seguenti guadi:

SP 170 – Chiusura guado Lemme nel comune di Gavi;

SP 166 – Chiusura guado torrente Morsone comune di Voltaggio

SP 165 – Chiusura nel comune di Bosio dei guadi su Torrente Gorzente e torrente Erro;

Questo il riepilogo sulla potabilità idrica al momento in provincia di Alessandria ripartita per comune:

COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA: sono in corso le attività di riparazione della condotta che alimenta il serbatoio comunale di Castelletto d’Orba. Non appena possibile comunicheremo il ripristino delle normali condizioni di fornitura. Si avvisa sin d’ora che alla ripresa del servizio potranno verificarsi fenomeni di torbidità. In via sostitutiva è stato approntato un servizio di fornitura alla popolazione a mezzo cisterna.

COMUNE DI CAPRIATA D’ORBA (FRAZ. PRATALBORATO): sono in corso le attività di riparazione della condotta che alimenta il serbatoio comunale di Castelletto d’Orba che attualmente rifornisce la vs frazione di Pratalborato. Non appena possibile comunicheremo il ripristino delle normali condizioni di fornitura. Si avvisa sin d’ora che alla ripresa del servizio potranno verificarsi fenomeni di torbidità. In via sostitutiva è stato approntato un servizio di fornitura alla popolazione a mezzo cisterna.

COMUNE DI OVADA: è stata ripristinata la distribuzione di acqua idropotabile dal serbatoio comunale, sito in zona Cappellette, alla frazione di San Bernardo mentre permane l’interruzione di fornitura causa frane alla frazione di Grillano, località Bassi. Non appena possibile comunicheremo il ripristino delle normali condizioni di fornitura. Si avvisa sin d’ora che alla ripresa del servizio potranno verificarsi fenomeni di torbidità. In via sostitutiva verrà approntato un servizio di distribuzione di sacche di acqua ad uso potabile alle utenze interessate dalla mancata fornitura.

COMUNE DI ROCCA GRIMALDA: permangono problemi nell’erogazione del servizio idropotabile. Valori di torbidità al punto di rilancio: 0.96 NTU, Cloro residuo: 0.37 mg/l.

COMUNE DI BORGHETTO BORBERA: permangono problemi nell’erogazione del servizio idropotabile. Valori di torbidità in rete: 13.80 NTU, Cloro residuo: 0.58 mg/l. Situazione non conforme. Effettuata richiesta di emissione ordinanza per uso non potabile

COMUNE DI RIVARONE: rilevata acqua torbida

Protezione Civile Alessandria