Organizzare eventi di assaggio per creare occasioni di incontro con soggetti intermediari ed arrivare ad accordi commerciali destinati a qualificare maggiormente la vendita dei prodotti delle Cooperative Agricole: questo l’obiettivo principale di “Assapora la Riviera”, l’iniziativa promozionale proposta dal CIPAT, prestatore di servizio accreditato da Regione Liguria, nell’ambito del PSR 2014-2020 (Mis. 16.4 – Aiuti per la promozione e lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali). Partecipano ad “Assapora la Riviera” le società cooperative agricole Agricoltori Riviera dei Fiori (Maixei), ORO Liguria e Oleificio Sociale Dol Va Pre.

I prodotti da cui parte il progetto “Assapora la Riviera” (“Taste the Italian Riviera”) sono tre, altri potranno aggiungersene durante il cammino: l’olio extravergine di oliva DOP “Riviera Ligure – Riviera dei Fiori”, le olive taggiasche in salamoia, i vini DOC del ponente ligure.

“Assapora la Riviera – spiega Stefano Roggerone, presidente provinciale Cia Imperia – è una iniziativa che nasce per presentare ai consumatori un paniere di prodotti di eccellenza, di cui le filiere cooperative sono garanti di qualità. Allo stesso tempo, vuole favorire processi di riorganizzazione all’interno delle singole filiere e tra le singole filiere, al fine di creare sinergie in grado di accrescere la competitività dei soggetti coinvolti. In quest’ottica sarà possibile progettare e raggiungere economie di scala all’interno delle strutture cooperative interessate, organizzando servizi e lavori comuni, condividendo impianti e risorse, e soprattutto, aggregando e programmando l’offerta. Con queste iniziative – conclude Roggerone – la CIA continua a promuovere l’agricoltura eroica del ponente ligure”.