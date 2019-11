Importante riconoscimento internazionale per l’Oncologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria diretta da Gianmauro Numico, che in occasione del Congresso ESMO 2019 di Barcellona ha ottenuto la certificazione di Centro di cure integrate oncologiche e palliative.

L’attestato, con il grande valore scientifico, specialistico e umano che comporta, arriva infatti della European Society for Medical Oncology (ESMO) dopo circa un anno di lavoro condotto dai professionisti dell’Oncologia, il cui referente per il progetto è stato il Dr. Vittorio Fusco, in collaborazione con l’Equipe di Cure Palliative dell’ASL, coordinata dalla Dr.ssa Mirella Palella.

“Questo riconoscimento attesta l’impegno che viene dedicato ogni giorno perché le cure attive e le cure palliative siano entrambe parte della gestione del paziente oncologico. – spiega Daniela Kozel, Direttore Sanitario AO AL – Per questo si parla di “cure simultanee” con l’obiettivo di migliorare sia la qualità dell’assistenza sia soprattutto la qualità di vita dei pazienti con malattia oncologica avanzata. Abbiamo bisogno di crescere ancora e consolidare ulteriormente la collaborazione con l’ASL AL, ma di sicuro il lavoro di squadra ha già cominciato a dare i suoi risultati”.