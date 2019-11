Federico Riboldi nuovo consigliere nazionale dell’Anci, l’assemblea dei Comuni italiani. Nuovo incarico per il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia, grazie al quale potranno essere tessute nuove ed interessanti relazioni con i Comuni Italiani.

“Sono felice di portare la voce dei nostri Comuni nell’organo nazionale di Anci – commenta Riboldi – una nomina che mi darà la possibilità di costruire relazioni favorevoli ai nostri comuni e portare le istanze degli amministratori delle comunità locali a Roma. Sono tantissime le opportunità che non sfruttiamo, molte delle quali, spesso, non abbiamo nemmeno contezza. Vorrei riuscire in questi anni a ridurre questo gap e creare nuovi percorsi virtuosi”.