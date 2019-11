A partire da Lunedì 25 novembre, alcune volontarie dell’Associazione “Fai Col Cuore” saranno a disposizione dei piccoli utenti e delle loro famiglie per consigli di lettura e per proporre momenti aggregativi e informativi.

Sabato 23 novembre alle ore 10.00, in vicinanza della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, al Posto delle storie, letture per piccoli lettori per ricordarne i diritti e per festeggiare la “riapertura” dello spazio bambini della Biblioteca.

L’ingresso è liberoNella foto Federica Cresta e Daniela Carpentieri dell’Ass. Fai col cuore