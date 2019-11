Da venerdì scorso è on line il nuovo numero di Novinforma, periodico di informazione del Comune di Novi Ligure.

Il giornale, giunto al 20esimo anno di pubblicazione, si adegua ai nuovi sistemi di divulgazione e, a differenza delle scorse edizioni, non verrà distribuito alla cittadinanza attraverso il porta a porta ma può essere consultato e scaricato in formato pdf accedendo al sito istituzionale.

Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico sono attualmente disponibili copie in forma cartacea, stampate dalla tipografia comunale, per coloro che non possiedono una connessione internet.