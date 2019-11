Alla Multisala Megaplex Stardust di Tortona da oggi fino a mercoledì si può vedere “Vasco NonStop Live 018+019” diretto da Pepsy Romanoff, un film evento sulla tournée che il cantante ha tenuto tra i mesi maggio e giugno del 2018 e 2019 in Italia.

Un racconto lungo 2 anni che tocca Lignano, Torino, Padova, Roma, Bari, Messina, Milano e Cagliari e che ha coinvolto 900 mila spettatori. Un’immersione graduale nella musica del Komandante, da come nasce una scaletta per un tour di una simile portata fino all’esibizione sul palco di fronte gente che urla, canta e si emoziona.

È proprio Vasco a raccontare come e perché ha compiuto determinate scelte per NonStop Live, a partire dalla sala d’incisione, alle prove fino a quando lo show non prende forma, esplodendo in tutto il suo rock in ogni stadio di Italia. Ma ci sono anche le emozioni che una tournée così grande si porta dietro, soprattutto perché, come ha detto Vasco, la musica consola e conforta, ma soprattutto può cambiare l’umore