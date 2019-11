Il Comune di Tortona per l’anno 2019 intende selezionare dieci nuovi volontari per il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile.

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti obbligatori all’atto della presentazione della domanda:

1. essere cittadino/a italiano/a o di altro Paese U.E.;

2. essere maggiorenne;

3. avere il godimento dei diritti civili e politici;

4. non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico e non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione;

5. avere sana e robusta costituzione fisica;

6. non fare uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e di non fare uso abituale di sostanze alcoliche;

7. parlare e conoscere la lingua italiana scritta;

8. essere residente o domiciliato a Tortona o in un comune confinante;

9. non appartenere ad altre Associazioni o Gruppi operanti nel settore della Protezione Civile e delle emergenze;

10. non essere dipendente pubblico o di istituzioni, enti, società di servizi, che potrebbero essere allertate in caso di emergenza.

I candidati sono informati che dovranno: – partecipare con costanza alle attività operative e formative obbligatorie del Gruppo; – sottoporsi a visite mediche atte a determinare l’idoneità psicofisica; – superare il corso di formazione per partecipare alle attività operative. ll modulo di domanda potrà essere scaricato dal sito del Comune di Tortona nella Sezione Protezione Civile, dove è anche consultabile il Regolamento Comunale del Gruppo Volontari di Protezione Civile, o essere ritirato in forma cartacea presso lo Sportello del Cittadino presso il Municipio in corso Alessandria 62 in orario apertura uffici.​La domanda dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo comune.tortona@pec.it o consegnati a mano presso l’Ufficio Protocollo entro le ore 12 di venerdì 29 novembre.