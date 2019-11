Ricerca per:

I documenti integrali di gara sono scaricabili dal sito www.comune.diano- marina.imperia.it . Per informazioni tel.: 0183-490258, RUP: D.ssa Lorella Iacono. Diano Marina, lì 08.11.2019 1

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del giorno 11 dicembre 2019 , giorno precedente la gara.

n.1 piccolo fabbricato con circostante terreno in Frazione Gorleri, Valore a base d’asta Euro 108.000,00.

n.13 posti auto scoperti, in Piazza J. Virgilio, (ex cinema Pergola) – Valore a base d’asta euro 27.050,00 –

n.1 terreno sito in Fraz. Gorleri – Valore a base d’asta Euro 6.057,00 –

n. 3 terreni siti in Fraz.Gorleri – Valore a base d’asta Euro 30.780,00 –

n.3 posti auto scoperti in Via Diano S.Pietro n.47 – Valore a base d’asta Euro 20.000,00 cadauno –

Fabbricato ex asilo Fraz.Gorleri – Valore a base d’asta euro 194.400,00 –

Nuovo bando di vendita del Comune di Diano Marina che ha indetto un’asta pubblica con il metodo delle offerte segrete per la vendita dei seguenti immobili siti in Diano Marina: