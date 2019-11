Il Comune di Acqui Terme aderisce all’iniziativa nazionale “Alberi per il futuro” in programma domenica 17 novembre. Un progetto che nasce nel 2015 tra Reggio Emilia e Milano. Ogni anno nuovi Comuni si aggiungono a questa iniziativa che ha come obiettivo la creazione di boschi urbani e, in generale, l’aumento delle dotazioni arboree delle comunità.

Dal 2015 a oggi sono state piantate più di 40.000 alberi in oltre 200 comuni d’Italia. Questo progetto contribuisce a migliorare le condizioni ambientali dei suoi abitanti, infatti, ogni albero assorbe intorno ai 15 kg di CO2 e produce ossigeno per 2,5 esseri umani. Un albero assorbe e blocca le polveri sottili, incamera ozono e migliora il microclima. La creazione di boschi urbani aiuta il contenimento dell’inquinamento, sia acustico che dell’aria e favorisce la biodiversità. La forestazione urbana contribuisce anche all’abbassamento delle temperature di 1-2 gradi e previene il consumo del suolo.

L’assessore all’Ambiente Maurizio Giannetto, insieme a numerosi cittadini, metterà a dimora cinquanta salici nell’area della pista ciclabile. Il ritrovo sarà il 17 novembre alle ore 9.00. L’iniziativa si concluderà approssimativamente alle ore 12.30.

«Penso che questa iniziativa – dichiara l’assessore Maurizio Giannetto – possa aiutare a creare una coscienza per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente sia per la nostra società che per le generazioni future. Sarà un modo per lasciare un segno significativo e tangibile del nostro passaggio, migliorando il posto in cui viviamo. Se ben curati, gli alberi che piantiamo oggi, regaleranno ombra e benessere ai nostri figli. Invitiamo tutti i cittadini della nostra città a partecipare a questo gesto concreto per la cura del nostro territorio e del nostro amato pianeta».