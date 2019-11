“ Perchè abbiamo voluto creare un gruppo di whatapp fra i commercianti di Pozzolo ed in particolare fra quelli di via Roma e di via Vittorio Veneto? Perchè a Pozzolo c’è poco movimento, è un po’ morto come paese secondo il nostro punto di vista e vorremmo valorizzare le realtà commerciali”: così Virginia De Giorgio, famosa per avere creato anche un gruppo facebook “Pozzolo Formigaro segnalazioni e dibattiti.”

Attualmente sono diciannove le persone che hanno aderito al gruppo whatapp ma sono in continuo aumento e fra i fondatori del gruppo c’è la Gelateria D29 di Chiara Miloscio. “Ne parlavamo da tanto tempo-afferma Virginia De Giorgio-e poi abbiamo deciso di costituirlo.” Esponenti del gruppo, giovedì’ si incontreranno con l’assessore al Commercio Lucia Ferrando la quale avanzerà loro una proposta di collaborazione. “E noi proporremo le nostre idee“ afferma Virgiania Di Giorgio, che prosegue: “Noi, in questo incontro-ha detto Virginia De Giorgio- abbiamo fatto presente che vie pure centrali del paese sono poco valorizzate da un punto di vista commerciale dalle manifestazioni organizzate dal Comune.”

Sottolineando quindi che il gruppo di whatsapp è molto collaborativo, pronto a realizzare iniziative assieme ad associazioni presenti in paese. “Vogliamo vedere se riusciamo ad incentivare le realtà commerciali presenti, in particolare in via Roma ed in via Vittorio Veneto”, afferma fiduciosa.. Virginia De Giorgio aggiunge: “Si pensava di fare delle cose sotto il periodo natalizio ma è troppo tardi per idearle. Le realizzeremo nei mesi successivi. Ad esempio per il periodo estivo stiamo pensando di organizzare delle notti bianche o notti rosa, in qualche sabato, come avviene in altri paesi, chiudere al traffico via Roma per creare un maggiore passaggio da parte delle persone, anche di giovani. Abbiamo tante idee e cercheremo di realizzarle con l’aiuto della amministrazione comunale.”

“ Un’altra iniziativa, afferma, potrebbe essere quella di realizzare dei banchetti in queste vie, in mezzo al paese, senza andare però andarvi fuori da via Roma in quanto questa via è stata sempre penalizzata da un punto di vista promozionale. Un fatto a causa del quale i commercianti delle via sono molto irritati ma penso che si riuscirà a trovare una forma di collaborazione. Vedremo cosa ne uscirà ma io sono molto ottimista, sicuramente riusciremo a fare qualcosa di buono.”

Chiedo se è intenzione del gruppo di attuare qualche iniziativa al centro commerciale “I Giovi” di Pozzolo che versa in una situazione affatto brillante. Virginia De Giorgio mi risponde: “Si potrebbe anche realizzare qualche iniziativa nel centro commerciale, qualcuno del gruppo ha un negozio anche lì, ma senza dimenticare lo scopo per il quale ci siamo costituiti e cioè quello di valorizzare il commercio di via Roma e via Vittorio Veneto.”

Maurizio Priano