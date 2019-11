Si intitola “Il Vascello approda sull’Isola” ed è un Evento gratuito aperto a tutti organizzato per i bambini, per far conoscere i servizi offerti dalla Ludoteca in via Trento e quelli di un particolare negozio di giocattoli.

Così dalla collaborazione tra il negozio “Il Vascello Veloce” e il baby parking/kidsclub “l’Isola che c’è” nasce l’idea di un incontro in cui i bambini della fascia di età 0-6 possano giocare con giochi sicuri e di qualità mentre i genitori visitano gli spazi e ricevono info sui servizi del centro e sulle competenze messe in gioco dal proprio bimbo.

L’appuntamento è per domani, giovedì 21 novembre dalle ore 16:00 alle 17:00 presso il Baby Baby Parking in via Trento 28.

La prenotazione telefonica è consigliabile per una miglior gestione degli spazi e dei materiali, grazie.

Il vascello veloce 0131484536 oppure

L’isola che c’è 3398084633 – 3450849120