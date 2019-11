“Via libera al Codice Rosso” è intitolata così l’iniziativa in programma il 28 novembre alle ore 15.00 per proseguire in città le attività di sensibilizzazione al fenomeno della violenza di genere. L’appuntamento è nella sala Ex Kaimano, in piazza Maggiorino Ferraris 15 ad Acqui Terme, proprio in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne proclamata per il 25 novembre.

L’incontro è organizzato dal Coordinamento Donne della Fnp/Cisl di Alessandria e Asti e il Comune di Acqui Terme, in collaborazione con Anteas di Alessandria, la Croce Rossa Italia – comitato di Acqui Terme, l’Istituto comprensivo 2 e lo sportello vittime di violenza “La Fenice”.

Introdurrà l’incontro l’assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Terzolo. Relazionerà l’avvocato Isidora Caltabiano, che illustrerà le novità legislative introdotte dal cosiddetto “Codice Rosso”. Una misura entrata in vigore il 9 agosto 2019, che prevede procedimenti penali più veloci per prevenire e combattere la violenza di genere. Incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni delitti e introduce nuove fattispecie di reati, tra questi: il Revenge Porn (o meglio conosciuto come la divulgazione in rete di immagini e video privati), l’istituzione del reato di sfregio (aggressioni con l’acido) e il reato di nozze forzate anche ai danni dei minori.

Le attività svolte dallo sportello vittime di violenza “La Fenice” saranno illustrate dalla dott.ssa e responsabile dello sportello Antonella Giannone. Significativa sarà anche la testimonianza delle insegnanti Poggio e Tassone dell’Istituto Comprensivo 2, che presenteranno il progetto “Parità/Disparità – il gioco delle differenze”.