L’ultima domenica di Novembre, il giorno 24 del mese, si terrà a Tortona la 78^ edizione della Fiera di Anticaglie “Cantarà e Catanaj”, tradizionale mercatino di antiquariato minore che alla fine di quest’anno compirà i suoi primi 30 anni di storia.

I numerosi banchi che animano il mercato saranno presenti già dalle prime ore del mattino lungo la Via Emilia e in Piazza Duomo, creando nel centro storico della città un’atmosfera tipica di altri tempi grazie ad una esposizione davvero nutrita di “catanaj”, ossia di cose vecchie ed usate, che in passato si custodivano nella “cantarà”, mobile rustico ad uso dispensa proprio delle case di campagna di una volta.

La sempre sentita partecipazione di espositori, collezionisti ed esperti del settore, oltre che di turisti e semplici curiosi, completa il quadro dell’evento e lo ravviva.

Anche quest’anno l’istituto di credito UBI Banca è cortese e gradito sostenitore della fiera, pubblicizzata attraverso la realizzazione di manifesti, locandine e cartoline che raffigurano angoli artistici di Tortona e del suo territorio ed il soggetto prescelto per le delle tre edizioni 2019 è la Torre della Cascina “Il Torrione”.

Pertanto, tutti coloro che vorranno trascorrere serenamente alcune ore tra le testimonianze del passato, nonché tra alcune piacevoli proposte di carattere artistico-culturale (si consiglia la mostra permanente sul Divisionismo in Corso Leoniero 6, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e il Museo diocesano di Arte Sacra, in Via Seminario N. 7, dalle 15.30 alle 18.30) e commerciale, sono invitati a recarsi nella nostra città in questa domenica di inizio autunno.

L’APPUNTAMENTO PER TUTTI E’, QUINDI, FISSATO PER DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019, A PARTIRE DALLE ORE 8.30 DEL MATTINO, LUNGO VIA EMILIA A TORTONA (AL). Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito: www.vivitortona.it