La Federazione Ciclistica Italiana ha scelto il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure come sede di attività formative dedicate a tecnici, allenatori e ciclisti professionisti. Tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020 il Museo novese sarà il fulcro del ciclismo nazionale ospitando diversi incontri di grande rilievo. Fitto il calendario degli appuntamenti. Si inizia il 15 novembre con la formazione per i ciclisti neo professionisti, i professionisti e le donne categoria élite: in pratica tutto il mondo del ciclismo professionistico italiano verrà ospitato a Novi Ligure. Si prosegue il 17 novembre con il corso di aggiornamento dei tecnici di primo, secondo e terzo livello e il 30 novembre e il 1° dicembre con il primo corso di specializzazione per allenatori di mountain bike. Dopo la pausa natalizia, si ricomincerà a gennaio con ben quattro fine settimana in cui si svolgerà il corso di 3° livello per tecnico allenatore riservato a categorie agonistiche internazionali, il più elevato livello nel panorama del ciclismo nazionale e internazionale. Con questa iniziativa il Museo dei Campionissimi si pone, quindi, come referente culturale della Fci, rafforzando anche la collaborazione per la promozione del ciclismo e dello sport in generale. Dal prossimo fine settimana, inoltre, le sinergie che da sempre caratterizzano il rapporto tra il Museo e le realtà del territorio porteranno una gradita novità per i visitatori. Grazie alla collaborazione pluriennale con la Fondazione Museo della Bicicletta di Serravalle e con la famiglia Persegona, verranno esposti in collezione permanente ben quattro velocipedi di fine ‘800. Si tratta di pezzi originali e recentemente restaurati, che la famiglia Persegona mette a disposizione della sala espositiva, in ricordo e per onorare la grande attenzione che Tarcisio Persegona ha sempre riservato al Museo novese.