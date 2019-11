«Il Comune di Novi Ligure condanna ogni forma di violenza, tanto più quella contro le donne, un fenomeno sommerso e più diffuso di quanto si possa pensare che va combattuto anche attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica». Con queste parole l’Assessore agli Affari Sociali, Marisa Franco, ricorda l’avvicinarsi di una ricorrenza importante, vale a dire la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne che sarà celebrata il prossimo 25 novembre.

«La violenza di genere va innanzitutto riconosciuta nelle fasi iniziali, anche a tutela dei minori. Per questo – continua l’Assessore Franco – ricordo a tutte le donne che in qualsiasi momento possono rivolgersi alla rete dei servizi sociali per chiedere aiuto. È importante tenere alta l’attenzione non limitando l’attività di informazione a una sola giornata, ma portandola nel quotidiano. La nuova Consulta per le Pari Opportunità, di prossima nomina, dovrà occuparsi anche di questo tema sostenendo il ruolo delle donne e renderle più consapevoli dei propri diritti».