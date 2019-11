Nell’ambito delle iniziative organizzate in avvicinamento alla III Giornata Mondiale dei Poveri, Caritas Alessandria – insieme con Pastorale Sociale e Lavoro della Diocesi di Alessandria ed Associazione Cultura e Sviluppo – organizza, giovedì 14 novembre, l’incontro dal titolo “Non sono solo migranti”. L’appuntamento, che rientra nel ciclo dei Giovedì Culturali, avrà come protagonista don Antonio Sciortino, uno dei più conosciuti ed apprezzati giornalisti della stampa cattolica, già Direttore di Famiglia Cristiana ed attualmente responsabile del mensile Vita Pastorale.

L’incontro, moderato da Roberto Massaro, Direttore dell’Ufficio di Pastorale Sociale e Lavoro della Diocesi di Alessandria, e introdotto da Don Silvano Sirboni, liturgista e parroco in città, inizierà alle 21. Sarà occasione per riflettere sul tema dell’immigrazione che sempre più si sta configurando a livello mondiale come un fenomeno strutturale e non come un’emergenza transitoria.

Superando la dialettica basata sul livore e la paura, un’analisi di vie ed approcci per soluzioni praticabili al di là del ragionamento astratto o della pura reazione emotiva.