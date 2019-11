Presso la galleria del Centro Commerciale Oasi di Tortona è in programma per SABATO 9 e DOMENICA 10 NOVEMBRE la sesta edizione della fiera dedicata al risparmio energetico nelle nostre case. Oggi la ricerca dell’efficienza energetica e l’uso di fonti energetiche naturali, pulite e rinnovabili, sono sempre più necessari, incentivati anche dallo Stato che con agevolazioni fiscali stimola l’investimento in nuove tecnologie volte a questo scopo. Ecco allora che è necessario guardarsi intorno, capire la soluzione che meglio soddisfa le nostre necessità con l’aiuto di esperti nel settore per ridurre gli sprechi energetici e di conseguenza risparmiare sulla bolletta di casa. Al Centro Commerciale Oasi saranno presenti aziende di serramenti che spiegheranno l’utilizzo di materiali isolanti per ridurre la dispersione del calore, installatori di impianti fotovoltaici e pannelli solari che sfruttano le energie rinnovabili ad impatto zero. Inoltre stands di distributori di gas e luce ai quali “strappare” un contratto migliore, esperti di sistemi di illuminazione a led con un occhio rivolto al design ed uno rivolto al risparmio energetico. Infine uno stand tutto dedicato a detersivi ecologici alla spina che hanno un duplice effetto: si attivano a basse temperature permettendo così un risparmio di energia elettrica e consumo di CO2 e, utilizzando tensioattivi di origine vegetale, non presentano elementi petrolchimici provenienti da fonti non rinnovabili. Oggi, quindi, non si può più pensare alla propria casa senza tenere conto della ricerca di maggiore efficienza per ridurre al massimo gli sprechi e, vista la recente attenzione mediatica alla salvaguardia dell’ecosistema, non si può più vivere la quotidianità senza pensare a comportamenti rivolti alla sostenibilità ambientale.