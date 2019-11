Pennelli e pittura per dipingere di rosso una panchina e dedicarla a tutte le donne vittime di violenza.



Un’iniziativa che si svolgerà il 24 novembre alle ore 14.30 organizzata dal Comune di Acqui Terme e dalla Croce Rossa Italiana di Acqui Terme presso la Porta del Sole, in piazza San Francesco con l’obiettivo di creare un simbolo semplice per sensibilizzare tutti i cittadini al contrasto delle violenza sulle donne.



Un fenomeno che colpisce quasi 7 milioni di donne italiane dai 16 ai 70 anni, che dichiarano di aver subito almeno una volta nella vita una forma di violenza (20,2% violenza fisica, 21% violenza sessuale con casi nel 5,4% di violenza sessuale grave, come stupro e tentato stupro)1. Dati sconvolgenti se si considera che a praticare violenze sono spesso partner ed ex partner.



Casi di violenza si registrano anche ad Acqui Terme e nel territorio. Da marzo 2018 è attivo lo sportello d’ascolto per persone vittime di violenza presso le sale della Ex Kaimano in via Maggiorino Ferraris 3. Sono, infatti, 25 i casi seguiti di persone che hanno subito violenze di vario genere.



«Questa iniziativa attraverso un simbolo – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Terzolo – invita alla riflessione per ricordare che la violenza di genere, anche quando non si vede, esiste. Il nostro scopo è di rendere visibile un disagio che molte persone in Italia vivono purtroppo nella propria intimità. La violenza di genere è una situazione che comporta spesso urla soffocate, lacrime nascoste e dolore silenzioso: è importante mostrare che esistono Istituzioni e associazioni in città in grado di ascoltare il dilemma che alcune persone vivono nella propria quotidianità».



Lo sportello “La Fenice” nasce grazie alla Croce Rossa Italiana – comitato di Acqui Terme, coinvolgendo numerose realtà sociali, tra cui ASCA, il Comune di Acqui Terme, le Forze dell’Ordine, il Centro antiviolenza Medea e la collaborazione a titolo gratuito di professionisti nel campo legale e sanitario. Per qualsiasi emergenza, lo sportello è raggiungibile al seguente numero 339.57.71.163.