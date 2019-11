Ogni anno, il 21 novembre, si festeggia la Giornata Nazionale degli Alberi, un’occasione per ricordarci della loro straordinaria importanza per la vita dell’uomo e per la qualità dell’ambiente.

Nella stessa giornata si svolge la Festa dell’Albero, iniziativa promossa da Legambiente che prevede la piantagione di alberi in tutta Italia.

Tanti e tanti anni fa la festa dell’albero veniva celebrata nelle scuole, poi c’è stato Legambiente che oltre 20 anni fa aveva piantato quei grossi alberi che vedete davanti alla scuola Elementari “Rodari” in viale Einaudi che allora erano piccoli alberelli.

Da tempo immemorabile le scuole non fanno più nulla e le associazioni ambientaliste a Tortona sono praticamente scomparse o, almeno, esistono solo sulla carta e non fanno più nulla che sia conosciuto alla città.

Così la festa dell’albero che mezzo secolo fa richiamava tutte le scuole in una grande celebrazione cittadina, a parte una manifestazione in biblioteca di cui a fianco pubblichiamo la locandina, è praticamente scomparsa.

E non c’entra, stavolta, il maltempo, perché nel caso, avrebbe potuto essere spostata. Si fa poco o niente e basta per un’iniziativa che toccherebbe alle scuole o alle associazioni ambientaliste.

In occasione di questa giornata, infatti, Giovedì 21 novembre dalle 16,30 alle 17,30 presso il vivaio “Verde Commerce” in Corso Pilotti a Tortona, si terrà il Laboratorio per bambini “Seminiamo un albero”

“Pianteremo e coltiveremo un albero partendo dai semi – dicono gli organizzatori – recuperandoli proprio qui in vivaio tra le nostre alberature (semi volanti di acero, semi di lagerstroemia indica, ghiande, nocciole) e poi andremo a occuparci del rinvaso come facciamo sempre anche in contenitori di riciclo. Ce ne prenderemo cura, bagnandolo e il prossimo anno lo trapianteremo insieme!”

Per info e prenotazioni rivolgersi a Marta via WhatsApp 3470190274 / fisso 0131894082.