Continua la conta dei danni da parte del Comune di Tortona per il maltempo di fine ottobre.

La pioggia, infatti, ha provocato default in gran parte dei sistemi di protezione e smaltimento con conseguenti danneggiamenti alle scuole “Lo Scolastico”, Via Bidone, Via Bonavoglia, Viale Einaudi, Viale De Gasperi; alla palestra Fausto Coppi, al Palazzetto dello Sport, alla piscina comunale (locale macchine), ai teatri: Dellepiane e Civico, allo Chalet Castello, al parcheggio sotterraneo del Palazzo Comunale, alla biblioteca civica, al Museo Orsi alla caserma dei Carabinieri, alle case popolari di Via Campanella e di Via Emilia 440 nonché AL cimitero cittadino (zona uffici).

In particolare è stato necessario intervenire con somma urgenza presso il Museo Orsi, Caserma Carabinieri, Palazzetto dello sport, Biblioteca civica, Piscine comunali.

A seguito di sopralluogo e delle verifiche effettuate dal personale tecnico del Settore Lavori Pubblici occorre comunque provvedere ad effettuare gli interventi immediati ad evitare ogni possibile ulteriore aggravamento dello stato dei luoghi, mediante la esecuzione delle seguenti opere: • Verifica perdite e infiltrazioni • revisione tetti • ripassamento delle coperture piane e inclinate; • rimozione e ripristino intonaci ammalorati e tinteggiature.

Per questo motivo il Comune ha ordinato alla ditta Bianchi Costruzioni con sede in Corso Italia 48 -a Novi Ligure di eseguire i lavori di cui alle premesse presso Museo Orsi, Caserma Carabinieri, Palazzetto dello sport, Biblioteca civica per una spesa massima presunta di 38.700 euro oltre all’IVA e ha ordinato altresì alla ditta Torti e Torti con sede a Tortona di eseguire lavori presso la piscine comunale per una spesa massima 5.500 euro oltre IVA.