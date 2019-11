Ricerca per:

Il transito tornerà regolare non appena sarà ultimato l’intervento di ripristino.

Da questa mattina, mercoledì 20 novembre, è stato riaperto il transito veicolare lungo via Oneto, strada interdetta dopo il movimento franoso verificatosi domenica scorsa. Nel tratto interessato alle opere di messa in sicurezza, la circolazione avviene attualmente a senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

A Novi Ligure riaperta via Oneto dopo la frana