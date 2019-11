Ricerca per:

L’intervento, resosi indispensabile dato lo stato di usura e deterioramento di alcune attrezzature, è stato possibile solo grazie al contributo concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Questa opera di manutenzione e messa a norma è la seconda fase di un progetto più ampio volto a migliorare e arricchire le aree del territorio dedicate ai bambini. Il progetto è iniziato nel 2018 con la sostituzione di due ponticelli decorativi in legno e della staccionata che delimita il parco giochi pubblico e dovrebbe terminare il prossimo anno con l’acquisto di ulteriori giochi

Nel periodo estivo appena trascorso nel Comune di Gremiasco è stato realizzato un intervento di manutenzione e messa in sicurezza dei giochi e delle strutture del giardino della Scuola dell’Infanzia e del parco giochi pubblico adiacente al centro sportivo comunale. Il lavoro è stato svolto da una ditta specializzata che ha provveduto a riparare le parti danneggiate di alcune attrezzature, a rimuoverne altre e a sistemare la pavimentazione anti trauma dove necessaria.