Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Per info:

Aqua Aura, utilizzando la fotografia come mezzo per comporre le sue meta-realtà, stimola il nostro occhio ad andare oltre al visibile e ci spinge a riflettere sul fatto che esiste un “mondo reale” a noi quasi del tutto sconosciuto.

Le sculture in terra e vetro del maestro ligure Pairola dialogheranno con le texture dinamiche delle opere realizzate con materiali industriali di Gianluca Patti.

Si passerà dalla ricerca della leggerezza e della verticalità dei marmi e dei bronzi del maestro uruguaiano Pablo Atchugarry (cittadino onorario di Diano Marina), alle iconiche sculture in ceramica smaltata di Giorgio Laveri.

A Diano marina per le vacanze di dicembre una mostra di alto livello al palazzo del parco