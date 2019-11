È stato approvato dalla Giunta comunale, nella seduta di giovedì scorso, 14 novembre, un piano per il contenimento dei ratti in città attraverso interventi coordinati e condivisi, tra cui azioni di derattizzazione e disinfestazione. « Sono ormai diversi anni che continuano a giungere, soprattutto nei mesi estivi, le segnalazioni e gli esposti sulla presenza di ratti nel centro abitato – hanno spiegato il sindaco Federico Riboldi e l’assessore all’Ambiente Maria Teresa Lombardi – ; abbiamo quindi ritenuto, a pochi mesi dal nostro insediamento, di intervenire subito con un atto concreto. Il decoro della nostra città, come abbiamo più volte ribadito, è al centro della nostra azione: con un impegno sinergico cercheremo di intervenire puntualmente su questa problematica ». Il piano, nello specifico, prevede: per gli stabili di proprietà comunale : proseguimento degli interventi periodici di derattizzazione, a cura dell’Ufficio Economato, e valutazione di interventi strutturali per contrastare l’accesso di topi e ratti negli stabili, a cura del Settore Gestione Urbana e Territoriale; per gli stabili di proprietà pubblica e privata : emissione di un provvedimento ordinativo che imponga ai proprietari e agli amministratori le opportune misure cautelari e l’esecuzione di periodici interventi di derattizzazione; per i servizi di gestione rifiuti affidati a Cosmo Spa : richiedere all’Azienda partecipata la programmazione di interventi periodici di pulizia dei contenitori delle isole seminterrate e delle attrezzature di proprietà, la raccolta costante dei rifiuti caduti a terra durante gli svuotamenti dei contenitori stradali, lo spazzamento delle aree sotto i cassonetti stradali durante le operazioni di spazzamento meccanizzato notturno e le ulteriori opportune procedure per limitare l’attrazione dei ratti nelle aree di posizionamento contenitori stradali;