Da qualche anno il genere fantasy sta catturando sempre più interesse e consenso. Film, videogame, fumetti, letteratura, moltiplicano costantemente il numero di spettatori, giocatori, lettori. Anche tra gli utenti della Biblioteca Giovanni Canna il fenomeno è assai visibile, con l’aumento dei prestiti di testi e autori ormai diventati dei “maestri” di questo genere. La Biblioteca Civica Giovanni Canna e l’Assessorato alla Pubblica Istruzione hanno perciò organizzato un ciclo di conferenze che offre spunti di conoscenza sul genere fantasy innanzitutto, e cerca di esplorare le diverse declinazioni artistiche ed espressive attraverso cui si presenta, tenendo naturalmente al centro dell’interesse la letteratura. Il ciclo dal titolo Viaggio nella Terra del Fantasy , si articolerà attraverso quattro incontri. Il primo è fissato per venerdì 15 novembre, ore 17,00 , con la conferenza Dalla fantascienza al fantasy.

I romandi di Ursula Le Guin , relatrice Antonella Mecenero, blogger e scrittirce (è autrice anche di una originale serie di gialli con protagonista Sherlock Holmes “calato” in inconsueti scenari horror e fantasy) e Ivo De Palma, doppiatore e direttore del doppiaggio, notissimo per aver prestato la voce a Pegasus,. Personaggio de I Cavalieri dello Zodiaco sia nelle serie televisive sia nei film. L’incontro si svolgerà nel la Sala Multimediale della Biblioteca Civica Giovanni Canna , via Corte d’Appello, 12, Casale Monferrato. Ingresso come sempre libero. Un genere, il fantasy, che sta dunque avendo un successo sempre più crescente, nonostante resti , soprattutto in ambiente letterario, un certo scetticismo, uno sguardo di sufficienza e molti giudizi negativi (ma non era così, qualche anno fa, anche riguardo al genere giallo o ai thriller ?). Numeri crescenti, giudizi critici ancora perplessi: una situazione a suo modo stimolante, che offre l’occasione per riflettere senza pregiudizi su un genere che soprattutto tra le generazioni più giovani (ma non solo) ha sempre più successo e rappresenta in qualche modo anche una filosofia di vita.