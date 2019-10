Come ogni primo sabato del mese ormai sono soliti fare, i giovani di Azione Tortona continuano la raccolta alimentare per le famiglie in emergenza economica.

“Mentre qualcuno si ostina a dire che tutto quello che facciamo, lo facciamo per farci pubblicità – dice Andrea Mantovani – noi sabato mattina, dalle 9.30 saremo davanti il Gulliver di via Carducci a Tortona, chiamando dunque all’appello, tramite i nostri post, i cittadini per contribuire alla nostra raccolta.”

La distribuzione verrà svolta domenica mattina presso il circolo culturale “Il Leoniero, di via Pelizzari 6, alle famiglie bisognose.

“I malpensanti e i fenomeni che ci accusano conclude Andrea Mantovani – sono invitati ad assistere alla distribuzione, cosicché possano conoscere queste famiglie e tornare finalmente con i piedi sulla realtà.”