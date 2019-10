I Carabinieri di Capriata d’Orba, al termine dell’attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un 25enne alessandrino. Lo scorso 23 ottobre, il ragazzo, ex dipendente di una nota ditta di Predosa specializzata nella produzione di terminali di scarico per motocicli, dopo averne asportato uno dai magazzini della ditta in cui lavorava, ha tentato di venderlo mettendo un’inserzione sul noto sito di e-commerce “EBAY”. Il tentativo non è andato a buon fine poiché segnalato dalla proprietà ai Carabinieri, che hanno recuperato il pezzo, consentendo all’azienda di rientrarne in possesso, e denunciato l’ex dipendente.