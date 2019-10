La macabra scoperta è stata fatta ieri pomeriggio, verso le 18, in un’abitazione in piazza Dante nel Comune di Gavi quando i Vigili del fuoco del distaccamento provinciale di Alessandria sono entrati in casa dopo aver forzato un ingresso e hanno trovato un pensionato settantenne ormai cadavere in avanzato stato di decomposizione.

L’allarme era stato dato da alcuni vicini di casa che avevano avvertito un forte odore e forse temevano una fuga di gas.

Il risultato, invece è stato ancor più grave: un uomo morto da solo, tra le mure domestiche in mezzo alla sua solitudine.

Nessuno si era accorto della sua assenza, nessuno aveva notato che quel settantenne non si faceva più vivo da parecchio tempo.

Un ennesimo caso di solitudine delle persone in una società dove i contatti umani diventano sempre meno frequenti soppiantati dalla televisione o da una tecnologia dove i rapporti virtuali forse, sono già più importanti di quelli reali.

Immagine in alto: foto di repertorio